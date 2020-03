Sebevědomí Huawei nechybí. Známe české ceny nových modelů P40

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Huawei dnes představil hned několik novinek. Jmenovitě jde o telefony P40, P40 Pro, P40 Pro+ a chytré hodinky Watch GT2e. Kromě posledně jmenovaného smartphonu již máme informace o dostupnosti a cenách na českém trhu. Nebudeme vás dlouho napínat, není to příliš pěkný pohled. Čínský výrobce totiž meziročně výrazně zdražoval. Nejvíce patrné je to u Huawei P40, který vyjde na 19 tisíc korun, zatímco loňský model P30 startoval na částce 16 tisíc korun. O tisícovku pak zdražila varianta Pro, která loni ve vyšší verzi startovala na 25 tisících, letos je to již 26 tisíc.

K vyšším cenám je nutné připočíst i další pro někoho podstatné věci. Současná generace vlajkových modelů již nenabízí Google služby, což jim při konkurenčním boji příliš nepomůže. Výrobce také částečně očesal dárky navíc pro předobjednávky. Loni zákazníci obdrželi chytré hodinky, letos jde „jen“ o sluchátka FreeBuds 3 a VIP servis.