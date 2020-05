Huawei P30 Pro New Edition dorazil. Čím láká? Vlastně ničím

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Před několika dny se objevily informace o chystaném Huawei P30 Pro New Edition, které vypustilo německé zastoupení výrobce. Nyní si již němečtí zákazníci novinku mohou předobjednat na oficiálních stránkách consumer.huawei.com a díky tomu můžeme prozkoumat, co verze s označením New Edition přináší. V prvé řadě v případě předobjednávky zájemce získá zdarma sluchátka Freebuds 3 a mini reproduktory. Dále má možnost přikoupit ještě chytré hodinky Watch GT 2 za pouhých 99 eur (2 700 Kč).

Jediná inovace spočívá v nové barevné variantě Silver Frost

S lehkým napětím se očekávalo, čím nás Huawei překvapí. Ve výbavě se ale nezměnilo vůbec nic. Jediná pozorovatelná změna se týká barevné varianty Silver Frost, kterou model sdílí s novější řadou P40. Kvůli přidání nové barevné verze tu máme pozměněný název, což je poněkud zvláštní. Předchozí uvádění nové barevné varianty loni na podzim se totiž obešlo bez změny názvu. Závěrem dodejme, že Huawei P30 Pro New Edition se na německém trhu nabízí za 749 eur (20,5 tisíce korun) ve verzi s 256GB interní pamětí a podporou Google služeb.