Huawei dále kličkuje. Chystá P30 Pro New Edition s Google službami

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Huawei se již téměř rok nachází v nelehké situaci. Ambiciózní firma pomýšlející na mety nejvyšší, tedy stát se největším výrobcem telefonů na světě a po více než 8 letech sesadit jihokorejský Samsung, se kvůli obchodní válce s USA a zařazení na černou listinu potýká s problémy. Nemůže obchodovat s americkými společnostmi a v praxi to běžní uživatelé pocítí především absencí Google služeb v nových telefonech. Například v nové řadě P40 budete marně hledat obchod Play, oblíbenou aplikaci Fotky nebo YouTube. Vše chybí a standardním způsobem tyto aplikace do telefonu ani nelze doinstalovat.

Výrobce proto hledá způsoby, jak nadále lákat zákazníky v Evropě. Zajímavými kličkami prodlužuje životnost loňských modelů, kterých se omezení ještě netýká. Před časem jsme se dočkali Huawei P30 Lite New Edition a v květnu by měl dorazit Huawei P30 Pro New Edition. Půjde tedy o vzkříšení loňského vlajkového modelu, o čemž informují oficiální německé stránky Huawei. Existenci doposud neznámého modelu potvrzuje podrobný popis akce, kdy němečtí uživatelé mohou získat při koupi telefonu zdarma tablet.

Bohužel není známo, v čem se verze New Edition bude lišit. Pokud bychom vycházeli ze zkušeností s P30 Lite New Edition, mohlo by dojít k navýšení operační a interní paměti. Měnit procesor totiž výrobce nemůže, pokud chce zachovat přítomnost Google služeb. Jelikož byl původní P30 Pro nabízen až v konfiguraci 8 GB RAM a 512GB úložištěm, je možné, že P30 Pro New Edition nabídne 12GB RAM a 1TB úložiště. Prozatím jde ale jen o spekulace, moudřejší budeme nejpozději 15. května, kdy se inovovaná verze má objevit na trhu.