Honory 60 a 60 Pro mají výkonné Snapdragony a 120Hz OLED displeje

Fotografie: Honor

Honor dnes představil své nejnovější telefony vyšší střední třídy. Dočkali jsme se modelů Honor 60 Pro a Honor 60, které jsou si velmi blízké – nejen vzhledem, ale i výbavou.

Obě novinky jsou vybaveny velkými OLED displeji s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí s certifikací HDR10+. Liší se však vzhledem, neboť zatímco Honor 60 Pro má displej zakřivený do čtyř směrů, Honor 60 jen do dvou. V praxi to pak znamená ještě kosmetický rozdíl v úhlopříčce, kdy Honor 60 Pro disponuje 6,78" úhlopříčkou, zatímco Honor 60 6,67".

Další menší rozdíl spatříme v procesoru, kdy Honor 60 Pro má nový Snapdragon 778G+, zatímco klasický Honor 60 si vystačí se Snapdragonem 778G. Verze s přídomkem Pro bude nabízena ve variantách 256+12 GB a 256+8 GB. Ty nabídne i základní Honor 60, avšak přidá k nim ještě verzi 128+8 GB. Prostředí zajišťuje EMUI 5.0, které je založeno na rok starém Androidu 11.

Honor 60 Pro je vybaven hlavním fotoaparátem o velikosti 1/1,52" se 108megapixelovým rozlišením a světelností f/1.9. Tentýž fotoaparát nacházíme i u Honoru 60. Odlišnosti jsou v případě ultraširokoúhlých objektivů, kdy Honor 60 Pro oslní 50megapixelovým rozlišením a záběrem 122°. Navrch má i automatické ostření, což znamená, že zvládne i makro snímky. Honor 60 má již o poznání obyčejnější ultraširokoúhlý objektiv s 8 megapixely. Výčet zadních fotoaparátů uzavírá portrétní kamerka. Pro selfies je v průstřelu displeje připraven 50megapixelový fotoaparát u verze Pro a 32megapixelový u Honoru 60.

V obou mobilech je baterie o kapacitě 4 800 mAh a je podporováno 66W drátové nabíjení. V praxi to bude znamenat, že 50 % kapacity baterie nabijete za pouhých 15 minut. Na druhou stranu Honor otočil, neboť u Honoru 50 Pro lákal na 100W nabíjení, které se u nástupce neobjevuje.

Novinky se prozatím začnou prodávat na domácím čínském trhu, kdy Honor 60 v základní konfiguraci vyjde v přepočtu na 11 tisíc korun i s daní. Za Honor 60 Pro ve verzi 256+8 GB si výrobce řekne v přepočtu více než 15 tisíc korun s daní.

Technické parametry Honor 60 Pro Kompletní specifikace Konstrukce 163,9 × 74,8 × 8,2 mm , 192 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej OLED, 6,78" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 778G , CPU: 1×2,5 GHz + 3×2,2 GHz + 4×1,9 GHz , GPU: Adreno 642L Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 4 800 mAh , bezdrátové nabíjení: ? Dostupnost , ?