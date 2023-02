Honor představuje prémiovou řadu Magic5. Sledujte tiskovku on-line

Fotografie: Honor

Barcelonský veletrh MWC 2023 se přehoupnul do druhého dne. Hlavní událostí se stane velká tisková konference Honoru, na kterou výrobce do značné míry lákal, a tak víme, jaké novinky pro nás chystá.

V prvé řadě dojde ke kompletaci řady Magic5. Odlehčený model Lite už představen byl, na MWC 2023 dojde k odhalení hlavních taháků, zřejmě v podobě variant Magic5 a Magic5 Pro. Oba telefony mají hledět na výkon, velmi dobrou výdrž baterie a kvalitní fotoaparáty. Ani to však nemusí být vše. Honor by měl mít v záloze ještě telefon s ohebným displejem, jmenovitě Magic Vs.

Never a dull moment. Because moments like this should shine bright. Join us to #UnleashthePowerofMagic at MWC 2023 on Feb 27 at 1:30pm (CET). #HONORMagic5 #HONORMagicVs #HONORMWC2023 #MWC23 pic.twitter.com/OkS5tlESs1 — HONOR (@Honorglobal) February 22, 2023

Tiskovou konferenci bude Honor přenášet živě, vy ji tak můžete sledovat z pohodlí vašeho domova. Vše začíná ve 13:30 hodin středoevropského času. Samotné video najdete již nyní v tomto článku.