Honor oznámil velký comeback na indický trh

Značce Honor se podle všeho daří nejen na čínském, ale i na evropském trhu, a zřejmě i proto se rozhodla rozšířit své působení také do Indie. Honor, který se z indického trhu oficiálně stáhl v době, kdy byl ještě „podznačkou“ společnosti Huawei, se znovu vrací pod vedeném Madhava Shetha, který byl dříve CEO Realme. První smartphone, který se na indický trh znovu vrátí, bude zřejmě Honor 90 s vlajkovým displejem a 200Mpx fotoaparátem.

Exciting News Alert! Honor Smartphones will be launched soon in India. Join us on this incredible journey as we empower the future with Honor Tech. #FeelTheFreedom #FeelTheHonor #TechForIndians https://t.co/bdam3GZxhy