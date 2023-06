Honor 90 míří do Evropy, premiéra proběhne 6. července

Honor koncem května představil novinku střední třídy, model Honor 90. Tehdy však šlo o premiéru pro čínský trh. Ta globální teprve proběhne a výrobce nyní oznámil, kdy se tak stane. Oficiálně došlo k potvrzení, že se novinky odhalí 6. července v Paříži. Tím je také nepřímo potvrzeno, že se s novými modely setkáme v Evropě, byť konkrétní trhy zmíněny nebyly.

🎉 Summer in Paris just got more exciting! Mark your calendars for the #HONOR90 launch event at Pavillion Gabriel on July 6th📱👀 Stay tuned for more details and get ready to celebrate with us! 🥳 pic.twitter.com/1O3IGk57Yn