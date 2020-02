Herní telefon od Lenova překoná hranici 600 tisíc bodů v AnTuTu

Každý rok se s příchodem nových procesorů navyšuje výkon nejdražších telefonů. Nejinak tomu bude i letos, kdy se do boje o vůbec nejvýkonnější zařízení s Androidem zařadí také čínské Lenovo. Naznačují to alespoň úniky skrze weibo.com. Na nich samotné Lenovo láká na telefon disponující novým Snapdragonem 865. To by samo o sobě nebylo nic zajímavého, však byl tento typ použit už u aktuálních novinek od Xiaomi.

Zajímavěji vypadá lákadlo v podobě výsledku z AnTuTu. Lenovo tvrdí, že telefon dosáhne na více než 600 tisíc bodů, což je velmi působivé. Slogan „Game On“ pak dává tušit, že se bude jednat pravděpodobně o speciální herní telefon. S ohledem na nasazený procesor je nasnadě, že nebude chybět podpora sítí 5G. V tuto chvíli již další informace nejsou známé.