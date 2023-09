Google mění logo Androidu. Poznáte rozdíl?

Ikonický robůtek Android, jehož od přepracované podoby z roku 2019 známe již jen jako hlavu robota (namísto celého těla), dostává opět nový design. Nově se bude jednat kromě hlavy opět o celé tělo postavičky „Bugdroida“, jak jej Google oficiálně nazývá. Nový vzhled podle všeho vychází z tzv. Material designu a má ukazovat, jak je Android propojený s lidmi, komunitami a kulturními momenty.

**Cue the makeover montage music**

Take a peek at @Android’s updated look, from cute 3D bugdroids to a new logo ↓ https://t.co/qB5NTOoXN4