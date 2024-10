Gemini v mobilu se naučilo lépe pracovat s obrázky. Co se změnilo?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

AI asistent Gemini od Googlu je takřka každým dnem chytřejší a také schopnější, což dokazuje nejnovější aktualizace placeného Gemini Advanced. Nově AI asistent využívá nejnovější verzi 1.5-Pro-002, představenou teprve minulý týden (tehdy určenou pro vývojáře), která si vede přibližně o 7 % lépe (v rámci benchmarkového srovnání) v oblasti matematických, vizuálních a obecných úkonů. Důležitější novinkou, která je však dostupná pro všechny, tedy nejen pro Gemini Advanced, je snadnější práce s obrázky. Doposud platilo, že aby mobilní Gemini mohl pracovat s obrázkem, bylo nutné jej nejprve vložit do aplikace, případně oskenovat obrazovku, kde jste se v rozhraní telefonu právě nacházeli, což znamenalo nejprve spustit Gemini.

Nyní je možné vybraný obrázek sdílet v plné kvalitě přímo z kontextové nabídky sdílení, kdy se přímo v možnostech sdílení objeví aplikace Gemini. Takto je možné vybraný obrázek okamžitě „poslat“ do Gemini a následně s ním pracovat. Oproti současnému rychlému způsobu práce s obrázkem v Gemini, tj. možnosti „Ask about this screen“, se přitom nejedná o pouhé pořízení screenshotu, ale o plnohodnotný obrázek. Jako i u dalších aktualizací Gemini platí, že se jedná o aktualizaci na straně serverů a funkce tak nemusí být okamžitě dostupná u všech smartphonů s asistentem Gemini.

Výhody Gemini v mobilu

Po přibližně měsíčním používání Pixelu s asistentem Gemini (ve verzi Advanced) musím přiznat, že ačkoliv se vyloženě mezi AI nadšence neřadím, je v mnoha aspektech každodenního života již těžké si bez Gemini představit fungovat. Nedávno přidaná funkcionalita v podobě možnosti Gemini jednoduše nadiktovat zadání události do kalendáře se všemi podrobnostmi přijde vhod, ovšem nejčastěji používám přepis hlasových poznámek. To sice historicky není vyloženě AI funkce, nicméně v současné podobě aplikace AI značně pomáhá k vylepšení přepisu. Novinkou je navíc možnost přepisu hlasových poznámek v českém jazyce.

V praxi jsem tak během ranní procházky se psem schopný tímto způsobem „sepsat“ texty, z nichž čerpám později a šetřím si tak práci, respektive čas. Kvalita přepisu je na velmi vysoké úrovni a v podstatě není problém tímto způsobem napsat text e-mailů, článků či různých zpráv, které chcete později poslat či např. publikovat. V oblasti fotoaparátů, resp. obrázků, mě pak vyloženě baví funkce přidávání objektů do již pořízených fotografií a vícekrát jsem i tímto způsobem někoho nachytal, neboť je uvěřitelnost výsledné fotografie skutečně na velmi vysoké úrovni. Pokud používáte Gemini v mobilu také, nebojte se podělit o váš názor na tohoto asistenta v komentářích.