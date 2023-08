Galaxy Z Flip5 a Z Fold5: už jen pár hodin koupíte vyšší kapacitu za cenu nižší

Fotografie: Mobil Pohotovost

Nové skládačky Samsung Galaxy Z Flip5 a Galaxy Z Fold5 se hned od uvedení na trh těší nevídané popularitě. Za úspěchem stojí nejenom skvělé recenze obou novinek ale i velmi výhodná akce, kterou si Samsung přichystal v rámci předobjednávek, a která už končí doslova za pár desítek hodin. Už jen do čtvrteční půlnoci totiž můžete pořídit vyšší kapacity telefonů za cenu těch nižších a ušetřit tak několik tisíc.

Zbývá posledních pár hodin

Pořídit si Galaxy Z Flip5 nebo Galaxy Z Fold5 v rámci předprodeje se vyplatí hned z několika důvodů a jedním z nich je možnost koupit 512GB modely telefonů za ceny variant s 256GB úložištěm. Pro získání slevy stačí jen smartphone s vyšším úložištěm vložit do košíku a v něm zadat kód „dvojnasobnapamet“ – ušetříte tak až 3 000 Kč. Ale pozor, kód je platný už jen do čtvrtka 10. 8. do 23:59.

Další sleva až 5 000 Kč

To ale není vše. K telefonům získáte také službu Samsung Care+ na rok zdarma. A dalších až 5 000 Kč můžete ušetřit, pokud při koupi Galaxy Z Flip5 nebo Z Fold5 zároveň prodáte svůj starší telefon, tablet, chytré hodinky nebo třeba herní konzoli. Slevu získáte ve formě bonusu a výkupní cena staršího zařízení se vám navíc odečte od ceny nového Samsungu. Právě díky tomu vás například nový Galaxy Z Flip5 vyjde jen na 11 865 Kč, anebo už na 593 Kč x 20 měsíců (bez navýšení), pokud upgradujete z loňského Galaxy Z Flip4. Prodat ale samozřejmě můžete jakýkoli starší smartphone, konkrétní cenu pro své zařízení zjistíte snadno v kalkulačce přímo na mp.cz/samsung-novinky.

Čím víc koupíte, tím větší slevu získáte

A aby toho nebylo málo, pokud u Mobil Pohotovosti koupíte dva a více produktů Samsung z různých kategorií, získáte ještě dodatečnou až 15% slevu na vše. Akce platí jak na novinky, tak i na starší produkty a slevu získáte po přidání všech vybraných produktů do košíku a zadání kódu „vicegalaxy“ a můžete ji kombinovat s bonusem i slevou na kapacity. Jde o nabídku přímo ideální pro ty, kteří si spolu s novým telefonem chtějí pořídit například i chytré hodinky, sluchátka nebo třeba tablet od Samsungu, protože díky tomu můžete snadno ušetřit přes 10 tisíc korun.