Rozbalujeme Samsung Galaxy S24 FE. Čím osloví fanoušky Samsungu?

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

V minulém týdnu Samsung oficiálně představil nový model z edice FE (Fan Edition), konkrétně mobilní telefon Galaxy S24 FE, který po roce nahrazuje Galaxy S23 FE a je v pořadí již čtvrtým telefonem od Samsungu s přídomkem FE.

Prodejní balení nevybočuje z běžných standardů Samsungu. Je jednoduché a tmavé, přičemž kromě samotného telefonu v krabičce najdete pouze nezbytný USB-C kabel a manuály.

Na první pohled se Galaxy S24 FE velmi podobá staršímu Galaxy S23 FE. Zadní strana je skleněná a telefon obklopuje kovový rámeček. Zásadním rozdílem, který není ihned zřejmý, je velikost. Výška narostla o 4 mm a šířka o 1 mm. Tloušťka zůstala téměř stejná, stejně tak i hmotnost.

Telefon v ruce působí velmi bytelně, což podporuje také zvýšená odolnost proti vodě a prachu se stupněm krytí IP68. Na druhou stranu ergonomie poněkud zaostává, a to kvůli větším rozměrům a lehce ostřejším hranám bočního rámečku. To nám již vadilo u Galaxy S23 FE a v tomto modelu se to bohužel nezlepšilo.

Větší rozměry jsou výsledkem zvětšeného displeje, který narostl o 0,3" na 6,7". Stále jde o Dynamic AMOLED panel s 120Hz obnovovací frekvencí a vyšším jasem. Samsung také slibuje tenčí rámečky, ale ve skutečnosti nejsou příliš malé a mohly by být ještě tenčí, zvláště u telefonu, jehož cena se pohybuje kolem 20 000 Kč za testovanou 256GB variantu.

Rámečky kolem displeje by mohly být i nepatrně menší

V redakci nyní testujeme nový Galaxy S24 FE, zaměřujeme se na fotoaparáty, inovovaný procesor, výdrž baterie a rychlost nabíjení. Pokud máte jakékoli otázky ohledně této novinky, neváhejte je položit v diskuzi pod článkem.