Galaxy S25 za pouhých 12 990 Kč. Na Samsung padly novoroční megaslevy

Získejte zpět až 12 000 Kč
Galaxy S25 je zaručeně hvězdou celé akce. Nejen, že při koupi získáte cashback 5 000 Kč, ale cenu snížíte o další 2 tisíce, když v Mobil Pohotovosti prodáte své staré zařízení. Díky tomu cena oblíbené vlajkovky padne do kategorie střední třídy, a to na pouhých 12 990 Kč. Ještě lákavěji vychází Galaxy S25 Ultra, kterou z původních 34 490 Kč snížíte na neuvěřitelných 22 990 Kč – na telefon s takovou výbavou jde o skutečně nízkou částku.
Úplně nejvíc potom ušetříte na nejnovější skládačce Z Fold7, která díky cashbacku vychází o 12 000 Kč levněji. Z 49 990 Kč se tak dostanete na 37 990 Kč.
Ceny telefonů po cashbacku, výkupním bonusu a slevě:
- Samsung Galaxy A16 od 2 290 Kč (běžně 2 990 Kč)
- Samsung Galaxy A36 od 5 190 Kč (běžně 7 990 Kč)
- Samsung Galaxy A56 od 6 690 Kč (běžně 9 990 Kč)
- Samsung Galaxy S25 od 12 990 Kč (běžně 20 990 Kč)
- Samsung Galaxy S25 Ultra od 22 990 Kč (běžně 34 490 Kč)
V akci najdete i tablety řady Galaxy Tab S10 a Galaxy Tab S11, u kterých cashback dosahuje až k 5 000 Kč.
Ceny tabletů po cashbacku:
- Samsung Galaxy Tab S10 FE od 7 990 Kč (běžně 11 990 Kč)
- Samsung Galaxy Tab S11 od 15 490 Kč (běžně 22 490 Kč)
Samsung do akce zařadil i chytré hodinky a prsten, kde se cashback vyšplhá až na 4 500 Kč – a to u Galaxy Watch Ultra (2025). Vyjdou vás tak jen na 12 489 Kč. Galaxy Ring potom seženete za 7 489 Kč.
Jak Cashback získat?
Získání cashbacku je snadné – zakupte vybraný produkt v období od 1. do 31. ledna 2026 nebo do vyprodání zásob. Po obdržení stačí zařízení aktivovat a zaregistrovat buď v aplikaci Samsung Members, nebo přes web novysamsung.cz (podle typu produktu). Po schválení registrace vám bude cashback vyplacen zpět na účet.