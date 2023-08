Fototest Galaxy Z Flip5: podívejte se, jak fotí nejlepší ohebné véčko od Samsungu

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Galaxy Z Flip5 přináší řadu vylepšení v oblasti displejů, výkonu, ale také přepracovaného pantu, který je díky tomu tenčí. Jednou z oblastí, kde se výrobce k mnoha změnám neuchýlil, je fotovýbava. Chtělo by se říct, že zde po hardwarové stránce (použitých senzorech) nedošlo k žádné změně, ačkoliv byla mírně vylepšena selfie kamerka integrovaná do ohebného displeje. Na kvalitě snímků se však podílí rovněž software a také jednotka zodpovědná za zpracování obrazu, v tomto případě integrovaná do procesoru Snapdragon 8 Gen2. Jak tedy Z Flip5 fotí?

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka Rozlišení 12 Mpx 12 Mpx 10 Mpx Světelnost objektivu f/1.8 f/2.2 f/2.2 Velikost senzoru 1/1.76" 1/3.06" 1/3" Označení senzoru Samsung S5K2LD Sony IMX258 Samsung S5K3J1 Velikost pixelů 1,8 µm 1,12 µm 1,22 µm Ohnisko/rozsah 24mm 13 mm (123˚) 23mm Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace Typ ostření Dual Pixel PDAF fixní fixní

Níže přiložené snímky byly standardně pořízeny bez jakýchkoliv dodatečných úprav, manuálního zaostřování, změny expozice apod. Prohlédnout si můžete fotografie zachycené v různých světelných podmínkách na všechny snímače, kterými smartphone disponuje. Do komentářů nám pak můžete napsat, jak jste s kvalitou spokojeni.

Denní snímky

Zhoršené světelné podmínky a interiér

Selfie a portrétní snímky

Samsung Galaxy Z Flip5 Full HD 30 FPS Super stabilní režim

Samsung Galaxy Z Flip5 4K 60 FPS