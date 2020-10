Fotosouboj: Realme 7 Pro vs. Realme 7

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

V průběhu října se na pultech českých obchodů objevily novinky Realme 7 a Realme 7 Pro. Obě se mohou pyšnit vynikajícím poměrem cena vs. výkon. Každá však přeci jen míří na jiné uživatele. Realme 7 na českém trhu seženete ve třech verzích lišících se paměťmi, přičemž ta základní stojí necelých 5 tisíc korun. Jde o hranici, ke které se většinou přiblíží i nenároční uživatelé, kteří díky Realme 7 dostanou možnost okusit moderní funkce. Realme 7 Pro je přeci jen o něco vybavenější, především láká na AMOLED displej či extrémně rychlé nabíjení, které je typické spíše pro mnohem dražší telefony.

Realme 7 a Realme 7 Pro

V dnešním článku nás však zajímá, na kolik se liší fotoaparáty v rámci střední třídy u telefonů, jejichž cena je 5, respektive 8 tisíc korun. Realme 7 Pro i Realme 7 mají na zadní straně sestavu čtyř fotoaparátů a jak si ukážeme v tabulce níže, hned tři fotoaparáty jsou zcela identické.

Realme 7 Pro Realme 7 hlavní fotoaparát 64 Mpx, f/1.8, 1/1,73" 48 Mpx, f/1.8, 1/2,0" ultraširokoúhlý fotoaparát 8 Mpx, f/2.3, 119° 8 Mpx, f/2.3, 119° makro fotoaparát 2 Mpx, f/2.4 2 Mpx, f/2.4 portrétní fotoaparát 2 Mpx, f/2.4 2 Mpx, f/2.4 čelní fotoaparát 32 Mpx, f/2.5, 1/2,8" 16 Mpx, f/2.1, 1/3,1"

Všechny fotografie byly pořízeny ve stejný čas a na stejném místě, přičemž oba telefony byly nastaveny na automatický režim. To mimochodem znamená, že Realme 7 Pro i Realme 7 využívají skládání čtyř snímků do jednoho a hlavní snímač fotí do 16, respektive 12 megapixelů.

První snímek u všech fotografií v tomto článku (posuvník úplně vpravo) patří Realme 7 Pro, druhý pak Realme 7 (posuvník umístěn vlevo).

Realme 7 Pro (testovací video) – 4K, 30 FPS

Realme 7 (testovací video) – 4K, 30 FPS

Ukázkové snímky v původním rozlišení

Testovací snímky byly pořízeny ve stejnou chvíli s automatickým nastavením, tedy tak, jak by fotila většina uživatelů. Prohlédnout si je můžete v plné kvalitě rovněž v galerii níže (pro přiblížení stačí kliknout na ikonku lupy).

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Realme 7 128+8 GB Rozměry 162,3 × 74,8 × 9,4 mm , 196,5 g Displej TFT IPS, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor MediaTek helio G95T , 2×2,05 GHz + 6×2 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB , microSD Akumulátor 5 000 mAh , doba nabíjení: 1:02 hodin 6 690 Kč