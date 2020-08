Find My Mobile od Samsungu dokáže lišáckým způsobem vyhledat i offline zařízení

Každý určitě alespoň jednou v životě zažil krajně nepříjemný pocit, kdy v nejistotě hledal peněženku, klíče či telefon a v mysli již předem analyzoval, kde asi mohl zmíněné předměty zapomenout nebo ztratit.

V případě telefonů Samsung může v takovýchto případech pomoci služba „Find My Mobile“, která dokáže vyhledat ztracený či odcizený telefon. V nejnovější aktualizaci této aplikace navíc přibývá praktická funkce, která umožňuje lokalizovat zařízení, která nejsou připojena k internetu. Jak, ptáte se?

Looks like Samsung just added offline finding to Samsung's Find My Mobile.



Let's you track your phone even if it doesn't have WiFi or cellular by using other Galaxy users. pic.twitter.com/psLl1rcb4X