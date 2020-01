Dva roky stará Nokia 7 Plus získává Android 10

HMD Global se snaží udržovat své telefony aktuální. Platí to pro drtivou většinu portfólia a dokonce i pro vcelku starší kousky. To je případ i dnes zmiňované Nokie 7 Plus, která byla představena již v únoru 2018, což znamená, že zanedlouho oslaví své druhé narozeniny. Jedná se o smartphone nabízející originální vzhled, stále dostatečný výkon, kvalitní displej i dvojici schopných fotoaparátů.

Při startu své životní pouti využívala Android 8.1 Oreo. Následně dostala verzi 9.0 Pie a právě dnes započala aktualizace českých kousků na vůbec nejnovější Android 10. Výrobce to oficiálně oznámil skrze své facebookové stránky. Pakliže vám aktualizaci nenabídl samotný telefon, zkuste aktualizaci vyhledat ručně skrze nastavení.