Nokia 1 z roku 2018 získává nejnovější Android 10 v Go edici

Juho Sarvikas ze společnosti HMD Global oznámil, že nejnovější operační systém Android 10 přichází na vůbec nejlevnější smartphone výrobce z roku 2018. Jedná se o Nokii 1, která byla před dvěma lety vybavena systémem Android Oreo Go Edition a není překvapením, že i Android 10 přichází v odlehčené Go edici. V praxi to znamená, že systém zabírá mnohem méně místa a velmi úsporná je i základní paleta běžných aplikací. Jsou uzpůsobeny tak, aby fungovaly v kombinaci s 1GB RAM a především příliš nezatěžovaly 8GB úložiště.

The Android 10 (Go Edition) update for our affordability champ, Nokia 1 (2018) is now rolling! Get ready to upgrade your entry-level smartphone experience to a new level. Head over to our community for full details and availability by country👉https://t.co/vwI7r3tSaN #Android10 pic.twitter.com/JUYa7Rwf2V