Doplňky pro MacBook zlevňují. Kryty a klávesnice teď vyjdou levněji než kdy dřív

Kryty pro MacBook za zvýhodněné ceny
V široké nabídce najdete letos nejrůznější doplňky pro Apple zařízení za zlomek ceny. Sáhnout můžete po jednom z ochranných krytů, pouzdru s klávesnicí nebo třeba po dotykovém peru na iPad. Můžete tak pořídit praktický dárek, který potěší nejen studenty, ale i každého, kdo chce mít své zařízení chráněné a zároveň funkčně vybavené. Například potom dotykové pero pro iPad od FIXED koupíte už za 790 Kč (původně 890 Kč).
Kryty za top ceny:
- FIXED PURE Apple MacBook Air 15" za 399 Kč (původně 599 Kč)
- EPICO Slim Shell MacBook Air 13,6" za 529 Kč (původně 699 Kč)
Pouzdra s klávesnicí za top ceny:
- FIXED TYPEE Apple iPad 10.9" za 1 990 Kč (původně 2 490 Kč)
- EPICO Aluminium Keyboard Case za 2 490 Kč (původně 2 890 Kč)
V nabídce najdete i další praktické doplňky, které se hodí nejen do školy, ale i do kanceláře, na doma nebo na cesty. Škála nejrůznějších krytů a pouzder za akční ceny je letos opět rozmanitá a celou si ji můžete prohlédnout zde.