Dlouhodobé zkušenosti se sklem PanzerGlass Ceramic: lepší ochranu nehledejte

Fotografie: PanzerGlass

Jak už od nás víte, PanzerGlass se letos, co se týká novinek pro iPhony 16, pořádně činil. Kromě nových obalů a skel si však přichystal i jednu „specialitku“. Tu tak trochu potají vypustil už zhruba v polovině tohoto roku, avšak oficiální tuzemskou premiéru si odbyla v rámci pražské akce. Ano, mluvíme o doposud nejodolnějším sklu PanzerGlass Ceramic, které v redakci testujeme už několik měsíců. Sklo bylo totiž dostupné už pro iPhone 15 Pro (Max) a my jej tak poprvé nainstalovali už začátkem srpna letošního roku.

V dnešním článku si o novém sklu povíme více, zaměříme se i na naše uživatelské zkušenosti, a to opravdu dlouhodobé zkušenosti.

Co je vlastně PanzerGlass Ceramic?

Jak jsme již uvedli, PanzerGlass Ceramic je doposud nejodolnější sklo značky PanzerGlass, které se vymyká nabídce, kterou jsme u PanzerGlass v minulosti viděli. Sklo je vyrobeno z certifikovaného japonského materiálu NANOCERAM, což je kombinace skla a keramiky, jednoho z vůbec nejodolnějších materiálů proti rozbití. Materiál zajišťuje, že jsou skla Ceramic až 5× odolnější než doposud nejodolnější sklo z dílny společnosti PanzerGlass – dokáže odolat pádu ocelové koule o hmotnosti 320 g (dříve 64 g) z výšky 2,5 metru, aniž by došlo k poškození.

Sklo se kromě špičkové odolnosti chlubí také bezkonkurenční průhledností, a to díky použití nanokrystalů. Sklo je navíc opatřeno novou antireflexní úpravou, díky které se eliminují odlesky na přímém slunci. Sklo navíc lépe odolá i otiskům prstů a mastnotě, údržba je navíc velice snadná – stačí otřít suchým hadříkem.

Sklo má zapuštěné nanokrystaly, které nejsou viditelné pouhým okem a zabraňují šíření mikroprasklin. Ty jsou obvykle důvodem toho, že sklo při pádu praskne, protože běžná skla nedokáží tak efektivně rozprostřít náraz. Sklo je ideální pro použití na nových iPhonech 16 Pro (Max), protože rámečky skla jsou velmi tenké a dají tak vyniknout mezigeneračně tenčím rámečkům displeje.

Sklo se dodává včetně instalačního rámečku, který stačí nasadit na iPhone, lepení je tak velice snadné. Pokud se vám i tak nepodaří sklo nalepit napoprvé, sklo lze sejmout a opětovně instalovat, a to až 200×. Jako u všech produktů PanzerGlass je i zde ochranné sklo zabalené v recyklovatelné krabičce s certifikací FSC – za každý poražený strom na výrobu obalu je vysazen strom nový. Část ze zisku PanzerGlass věnuje na nadaci „The Perfect World Foundation“, která pomáhá čistit pláže a moře od plastového odpadu.

Sklo je aktuálně možné pořídit pro iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max. K dostání je za částku 1 399 Kč, bez ohledu na model.

Zkušenosti: perfektní ochrana

Jak jsme již uvedli, sklo PanzerGlass Ceramic jsme poprvé nainstalovali už v srpnu, a to na iPhone 15 Pro Max. Do té doby jsem na svém iPhonu využíval sklo PanzerGlass Ultra-Wide-Fit, což je zřejmě nejoblíbenější sklo z celé nabídky PanzerGlass. Ihned po vybalení skla PanzerGlass Ceramic jsem ocenil přítomnost instalačního rámečku, díky kterému byla instalace skla velmi snadná. Na první pohled se sklo Ceramic nijak zvlášť nelišilo od skla Ultra-Wide-Fit.

Že je sklo opravdu jiné, jsem poznal prakticky okamžitě po jeho instalaci – největší rozdíl jsem pozoroval v jeho průhlednosti. Sklo je opravdu křišťálově průhledné a po jeho nasazení jsem neměl pocit, že by na displeji byla jakákoliv ochrana. Ocenil jsem i velmi příjemnou oleofobní vrstvu, která je prakticky identická s tím, co nabízí samotné sklo Ceramic Shield, kterým jsou iPhony kryté.

Byl jsem rovněž zvědav na antireflexní vrstvu – nečekejte zážitek jako se sklem PanzerGlass Gaming, které dokáže eliminovat až 75 % slunečních paprsků, přesto je efekt výrazný, což poznáte okamžitě, jakmile se ocitnete na přímém slunci. Vzhledem k tomu, že jsem sklo instaloval v létě, o sluneční paprsky skutečně nebyla nouze, a proto bylo pozorování rozdílů velmi snadné.

PanzerGlas pořídíte na všechny typy iPhonů 15 a 16

A teď něco o odolnosti. Ne, se svým iPhonem jsem crash testy nedělal, ale zároveň nebudu lhát, že bych se k němu choval v rukavičkách. Telefon běžně nosím v tašce, společně s klíči a dalšími nástrahami všedního dne. Zároveň mi telefon párkrát spadnul – osobně si z toho nic nedělám, protože telefon používám zásadně s ochranným pouzdrem, obvykle s pouzdrem PanzerGlass. Asi vás nepřekvapí informace, že sklo vydrželo všechny běžné pády bez problémů. Mnohem více mě však překvapil fakt, že jsem za 4 měsíce na povrchu skla nenašel žádný škrábanec, a to dokonce ani ten vlasový. Při svém pátrání jsem byl velmi pečlivý a až na jedno smítko prachu, které se mi pod displej podařilo dostat v průběhu instalace, jsem na žádný škrábanec nenarazil.

Sklo vyjde na 1 399 Kč, což není málo. Důležitá informace ovšem je, že výměna displeje iPhonu je finančně mnohem nákladnější. Ano, nalepené sklo může prasknout, a stává se to, ovšem v takovém případě je nutné nahradit pouze samotné sklíčko, ne celý displej. Osobně používám skla PanzerGlass už od iPhonu X, za tu dobu mi sklíčko od PanzerGlass prasklo pouze dvakrát, telefony mi však na zem spadly minimálně 20×. I kdybych měl sečíst náklady na všechna skla PanzerGlass, nedostal bych se ani na cenu jedné opravy displeje iPhonu, který byl ve své době novinkou.

PanzerGlass Ceramic je dražší, ale odolnější – to znamená, že se minimalizuje riziko, že sklíčko praskne. To vás zároveň chrání před dalšími náklady za nové sklíčko, což je přesně to, oč tu jde. Osobně PanzerGlass Ceramic s radostí doporučím, protože i dle mého názoru se jedná o vůbec nejodolnější sklíčko, které si aktuálně můžete pořídit.