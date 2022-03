Dimensity 9000 od MediaTeku v benchmarku pokořil nejlepší Snapdragon i Exynos

Technologický vývoj v oblasti mobilních procesorů míří překotným tempem dopředu a své o tom ví i dříve tak trochu opomíjený výrobce MediaTek. Společnost v minulosti vyrábějící převážně méně výkonné čipsety pro nižší (střední) třídu má se svým doposud nejvýkonnějším čipsetem Dimensity 9000 opravdu velké ambice. Novinka vyrobená 4nm procesem (společností TSMC) podle výsledků benchmarku Geekbench s vcelku markantním náskokem překonala Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 i Exynos 2200. Tyto procesory se rovněž chlubí 4nm výrobním procesem, za jejich produkcí však stojí Samsung. Dimensity 9000 má být rovněž cenově dostupnější než nejnovější generace Snapdragonu.

It's going to be a chip for a $500 phone, see if you can get that kind of performance in your $1000+ Galaxy phones? https://t.co/razb8MhHdq