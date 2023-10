Datum představení vlajkové řady Xiaomi 14 je venku. Dočkáme se co nevidět

Xiaomi evidentně nelení a nepřestává nás zásobovat novými modely, přestože teprve nedávno uvedl sérii Xiaomi 13T i své vůbec první hodinky s Wear OS, Xiaomi Watch 2 Pro. Tentokrát však přijde řada na regulérní vlajkové modely Xiaomi 14, jež se podle příspěvku na sociální síti Weibo (na který se odkazuje myfixguide.com a techgoing.com) představí v Číně již 26. října ve 13:00 SELČ.

First Snapdragon 8 Gen 3 flagship is coming in just 3 days! 😯#Xiaomi14 series China launch event, October 26th. Interesting to see new features, camera capabilities and HyperOS! And wait patiently for the global launch 😁#Xiaomi14 #Xiaomi14Pro #Xiaomi14Series #HyperOS pic.twitter.com/4cKNDsH9hY