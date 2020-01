Další „zázračná“ baterie na obzoru, tentokrát má pomoci síra

Není pochyb, že nízká výdrž baterií je hlavním nedostatkem současné elektroniky. Problém je stále palčivější s nastupující vlnou elektromobilů. Není proto divu, že se neustále objevují zprávy o tom, že se podařilo tento problém vyřešit a skokově posunout kapacitu směrem vzhůru.

Poslední korálek do nekonečné šňůry podobných zpráv přidávají vědci z Monash University v Austrálii. Na monash.edu zveřejnili zprávu o lithium-sulfurových bateriích, které kromě vyšší kapacity slibují i menší dopad na životní prostředí a snížení nákladů na výrobu.

U německých partnerů se podle univerzity již pilně pracuje na funkčním prototypu, a tak by snad uvedení nemělo být daleko. Zpráva nenabízí nějaká tvrdá data, a tak se jen dozvíme, že takto vybavená auta by mohla urazit až tisíc kilometrů na jedno nabití. V případě mobilů by to mohlo znamenat i výdrž v řádu několika dnů při běžném používání.

Za zajímavost stojí, že síru, respektive její sloučeniny, má v plánu využívat i Tesla, která si tento postup také patentovala. Neslibuje však zvýšení kapacity, ale životnosti.