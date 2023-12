ČSOB a Policie ČR před Vánoci varuje v kampani: Volač a Klikač okrádají Česko

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

ČSOB spojila síly s Policií ČR a stejně jako v loňském roce připravila masivní preventivní kampaň. Jejím cílem je informovat o kyberpodvodech a podvodnících, jako jsou Volači a Klikači, kteří mají každoročně v České republice na svědomí desítky až stovky tisíc okradených lidí. Kampaň startuje záměrně v předvánočním čase, kdy útoky v on-line prostoru výrazně sílí.

„Způsoby útoků na naše klienty se neustále zdokonalují a podvodníci jsou stále profesionálnější. Metody Volačů a Klikačů jsou stále promyšlenější a cílenější. Často zkoušejí vyvolat stresové situace, a právě před Vánoci zneužívají nejen nákupní horečky, ale i předvánočního stresu. Mnoho lidí bohužel stále nevěří, že je něco takového může potkat – a právě na to se snažíme naší kampaní upozornit,“ říká Renata Němcová Pixová, výkonná ředitelka komunikace skupiny ČSOB, jejíž tým kampaň připravil.

Tři zcela nová videa, která upozorní na nejčastější typy podvodů

Letošní kampaň navazuje na tu z předchozího roku. „Připravili jsme tři zcela nová videa, která upozorňují na aktuálně nejčastější typy podvodů od Volačů a Klikačů. Zároveň vysvětlují, jak se jejich útokům bránit. Prevence je v tomto směru klíčová, protože právě informovanost lidí často rozhoduje o tom, zda jsou Volači a Klikači ve svých praktikách úspěšní nebo ne,“ doplňuje Renata Němcová Pixová.

Policie ČR predikuje pro tento rok rekordních 20 tisíc trestných činů spáchaných v kyberprostoru. Okradených jsou v ČR řádově už stovky tisíc lidí a škody přesahují miliardu korun.

„Tzv. Volači a Klikači se snaží získat vaše citlivé osobní informace, jako je heslo a PIN. Posílají podvodné e-maily nebo zprávy, které vás mají donutit kliknout na vložený odkaz. Ten působí věrohodně, ale přesměruje vás na falešné webové stránky. Podobně funguje Volač, jen se vás bude snažit obalamutit po telefonu,“ vysvětluje Petr Vosála, manažer bezpečnosti digitálních kanálů ČSOB a pokračuje: „Chceme, aby je lidé co nejdřív rozpoznali a bránili se tak okradení. Proto bychom rádi, aby termíny Volač a Klikač zlidověly stejně jako třeba označení ,šmejdi'.“

Kampaň bude probíhat v tisku i online, ale také rozhlasových stanicích.

Kampaň, kterou ČSOB společně s Policií spouští na začátku prosince, se snaží oslovit a varovat co nejvíce lidí. K vidění bude v tradičních médiích, v nejposlouchanějších rozhlasových stanicích, v tisku i online. Zapojuje samozřejmě i digitální formáty a videa. „Kampaň je velmi ojedinělá, je postavená na originální kreativitě a kombinuje tradiční komunikační mediatypy s oblíbenými digitálními formami. Míříme ale na co nejširší veřejnost, protože i Volači a Klikači útočí na klienty bank od 15 do 90 let,“ popisuje Renata Němcová Pixová.

Součástí kampaně je opět také speciální webová stránka csob.cz s popisy útoků Volačů a Klikačů, základními radami, jak nenaletět, aktualitami z oblasti kyberbezpečnosti i s veškerými videi z první i druhé kampaně. Na kreativě a realizaci kampaně opět spolupracovala agentura Darwin & the Machines. Za oblast PR se zapojila PR agentura Bison & Rose.