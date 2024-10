Circle to Search se dostává na Honory. První jde na řadu skládačka

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Velkou novinkou v letošním roce je umělá inteligence. Jedna z konkrétních funkcí se jmenuje Circle to Search. Zdánlivě může připomínat starší Google Lens, ovšem vylepšení spočívá v tom, vyhledávat lze kdekoliv v rámci telefonu a toho, co se zobrazí na displeji. Circle to Search tak není vázána na jakoukoliv aplikaci a pouhým zakroužkováním (kdekoliv, třeba na Instagramu, ale i v jiné aplikaci) lze nechat Google vyhledat relevantní výsledky.

Zatímco doposud byla funkce převážně k dispozici jen v Pixelech a telefonech Samsung, nově se přidává i Honor. Ten oznámil, že již dnes 10. října 2024 se funkce objeví na vrcholném modelu Magic V3, což je skvěle vybavený skládačka s velice tenkou konstrukcí. Nezůstane naštěstí jen u jednoho mobilu. Ještě do konce roku se Circle to Search dostane také na Honor 200 a Honor 200 Pro.

„Pokroky v AI mění způsob, jakým pracujeme, učíme se, nakupujeme, tvoříme a používáme naše zařízení. Ať už potřebujete pomoc s překladem, domácími úkoly nebo se prostě chcete dozvědět více o obrázku, který vás zaujal na sociálních sítích, chytré telefony se staly zdrojem pro vyhledávání informací,“ řekl George Zhao, generální ředitel společnosti Honor a dodal: „Jako technologická značka zaměřená na člověka je HONOR odhodlán přinášet výhody umělé inteligence všem. Díky naší úzké spolupráci se společností Google a díky zavedení funkce Circle to Search ne do jedné, ale hned do dvou našich oblíbených řad chytrých telefonů je nyní možné odemknout svět informací a přinášet lidem zcela novou úroveň pohodlí v běžném životě.“