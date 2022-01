Čínský gigant Tencent údajně odkoupil herní divizi BlackShark od Xiaomi

Podle údajů statista.com pochází největší tržby v segmentu mobilního hraní z Číny, kterou kromě jiných výrobců zásobuje také Xiaomi se svou herní řadou BlackShark. Na Twitteru se nyní objevila zpráva o tom, že právě BlackShark, mobilní herní divize Xiaomi, byla odkoupena jinou čínskou společností Tencent, která se věnuje (mimo jiné) i vývoji mobilních her. Částka, za kterou měl údajně Tencent BlackShark odkoupit, činí v přepočtu 10,1 miliardy korun. Oficiální vyjádření alespoň jedné ze dvou zmíněných společností prozatím není k dispozici.

Breaking:

Tencent will acquire BlackShark Gaming part of xiaomi group in 3 billion yuan.#Tencent #BlackShark #Xiaomi pic.twitter.com/zcFLdSyG9C