Chytré hodinky OnePlus se neinspirují u Oppa, mají být kulaté

Do světa chytrých hodinek se velmi pravděpodobně chystá vstoupit také OnePlus. Prozatím však o chystaném modelu mnoho nevíme. Předpokládalo se, že OnePlus vsadí na hranatý design inspirovaný hodinkami od Oppa, avšak tato myšlenka získává povážlivé trhliny z úst známého únikáře Maxe J. Ten na Twitteru zveřejnil jakési logo lákající na budoucí hodinky. Jistě si povšimnete nesprávně napsaného tvaru slova „Watch“, ale na to nemá být brán velký zřetel. Max J. dále dodává, že design chystaných hodinek bude kruhový. Na podrobnější informace si budeme muset ještě počkat.

Many dont seem to understand it so I clarify it. The Watch is circular.



WOTCH https://t.co/HkevfvMfgT