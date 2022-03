Chytré hodinky Amazfit jsou dvojkou v České republice a přichází s jarní slevou

Fotografie: Amazfit

Značka chytrých hodinek Amazfit slaví úspěšný rok 2021, kdy se z ní stal druhý největší dodavatel chytrých hodinek do České republiky a jeden z pěti největších celosvětově. Vyplývá to z nových údajů společnosti International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker.