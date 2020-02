Chcete snížit svůj handicap? Zkuste golfovou edici Galaxy Watch Active2

Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch Active2, které byly představeny v srpnu minulého roku, dorazily bez velkých fanfár (dle informací deníku koreaherold.com) v nové variantě Golf Edition určené pro milovníky greenů a fairwayí.

Samsung Galaxy Watch Active2 Golf Edition, které jsou prozatím k dispozici pouze na domácím jihokorejském trhu, se chlubí speciální aplikací, která uživatelům poskytne informace o více než 40 tisících golfových hřištích na světě a dorazí v kombinaci se speciálními pásky.

Hodinky se později dostanou i na trh do USA a do Evropy (přinejmenším do Velké Británie), výrobce však zatím nespecifikoval konkrétní datum. Golfová varianta hodinek je nabízena ve velikostech 40 a 44 milimetrů a zájemce vyjde v přepočtu zhruba na 7,5 až 9 tisíc korun i s daní.