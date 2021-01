CEO Ericssonu nesouhlasí se zákazem 5G infrastruktury společnosti Huawei

Během předešlých dní se začala švédskými kuloáry šířit zprává o CEO společnosti Ericsson, Borjem Ekholmovi, který se údajně pokusil přesvědčit tamní ministryni zahraničního obchod, aby zrušila zákaz uvalený na Huawei a ZTE. Tento „ban“ vydaný švédským telekomunikačním úřadem má mobilním operátorům znemožnit využití 5G infrastruktury od Huawei či ZTE počátkem roku 2025.

Good thread on how @ericsson CEO issued "thinly veiled threat" to Swedish Govt that it would leave Sweden unless competitor @Huawei was allowed in the country's 5G network...Any country's Government should agree to network vendor diversity - it improves security and resilience. https://t.co/MEzPy7BJln