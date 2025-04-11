Ceny Xiaomi telefonů padají, Black Friday zlevnil i úplné novinky

Xiaomi 15T je jednoznačně hitem letošního Black Friday. Za cenu jen 9 990 Kč (běžně 14 990 Kč) jde aktuálně o nejlepší telefon ve své kategorii, který nabídne výkonný procesor, 120Hz AMOLED displej, velkou 5 500mAh baterii, rychlé 67W nabíjení a hlavně skvělý 50Mpx fotoaparát s optickou stabilizací a špičkovou optikou Leica. Telefon je momentálně levnější o 3,5 tisíce a dalších 1 500 Kč ušetříte speciálně u Mobil Pohotovosti díky bonusu.
Za jednu z nejlepších cen je v Mobil Pohotovosti také Redmi Note 14 Pro 5G. Ten je k mání jen za 6 tisíc, pokud ale využijete navíc ještě bonus k výkupní ceně, dostanete se na 5 490 Kč (běžně 6 490 Kč), což je za telefon s 200Mpx fotoaparátem a kvalitním 120Hz AMOLED displejem rozhodně zajímavá nabídka.
I základní Redmi Note 14 padl do slevy, na mp.cz ho dokonce koupíte za nejlepší cenu na trhu – 2 990 Kč (běžně 4 290 Kč). To stejné platí pro POCO F7, který je k mání za nejnižších 9 989 Kč (běžně 11 990 Kč) a cenu si ještě můžete srazit o tisícovku díky bonusu.