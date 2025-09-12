Ceny Samsungů stále padají. Galaxy S25 koupíte za pouhých 13 990 Kč

Galaxy S25 až o 8 tisíc levněji
Nová řada S25 byla představena teprve letos a okamžitě se stala velmi oblíbenou. V čele stojí základní model Galaxy S25, který můžete právě teď získat až o 8 tisíc levněji. Za tuhle cenu nabídne špičkový výkon a fotosoustavu, se kterou pořídíte profi snímky i bez námahy.
A jak získat výkupní bonus? Stačí, když v Mobil Pohotovosti prodáte svůj starý telefon, a koupíte si nový S25 v libovolné kapacitě. Díky tomu získáte výkupní bonus ve výši 4 000 Kč, se kterým výsledná cena klesne na pouhých 13 990 Kč.
- Samsung Galaxy S25 jen za 13 990 Kč (běžně 21 490 Kč)
Řada S25 nejvýhodněji
Nejen ke Galaxy S25 získáte výkupní bonus. V Mobil Pohotovosti teď ušetříte na každém modelu z řady S25, a pořídit si tak můžete třeba špičkový Galaxy S25 Ultra, ke kterému lze získat výkupní bonus ve výši 3 000 Kč. Na vlajkovce tak ušetříte přes 6 tisíc a vyjde jen na 26 990 Kč (běžně 33 490 Kč).