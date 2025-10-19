mobilenet.cz na sociálních sítích
PR článek
Ceny Marshall reproduktorů brutálně klesly, teď jsou za nejlepší cenu na trhu
Fotografie: Mobil Pohotovost

Pokud jste někdy pokukovali po stylovém reproduktoru, který nejen dobře vypadá, ale hlavně i skvěle zní, teď je ten správný moment. Mobil Pohotovost totiž spouští akci na tři populární modely, které s kódem MRSHLL pořídíte za doslova nejlepší cenu na trhu. Sleva dosahuje až 2 000 Kč. Akce ale platí jenom do konce měsíce a chytí ji tak jen ti nejrychlejší.

Čistý zvuk za zlomek ceny

V nabídce jsou tři modely, každý s trochu jiným zaměřením, ale všechny spojuje solidní výkon a kvalitní zvuk. Emberton II je ideální na cesty. Je malý, lehký, vydrží přes 30 hodin a díky certifikaci IP67 zvládne i déšť nebo prach.

Middleton je větší, má silnější zvuk, vícesměrové ozvučení a možnost bezdrátového propojení s dalšími reproduktory. Hodí se na ven i do větších prostor, které chcete pořádně prozvučet.

Acton III má potom klasické analogové ovládání, široké zvukové spektrum a stabilní výkon i při vyšší hlasitosti. 

Ceny reproduktorů po uplatnění kódu:

Akci můžete chytit pouze do konce měsíce, takže pokud chcete kvalitní zvuk za zlomek ceny, teď je ideální chvíle. Zaručenou radost sklidí i jako vánoční dárek. Stačí zadat kód MRSHLL v košíku a máte hotovo.

