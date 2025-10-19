Ceny Marshall reproduktorů brutálně klesly, teď jsou za nejlepší cenu na trhu

Čistý zvuk za zlomek ceny
V nabídce jsou tři modely, každý s trochu jiným zaměřením, ale všechny spojuje solidní výkon a kvalitní zvuk. Emberton II je ideální na cesty. Je malý, lehký, vydrží přes 30 hodin a díky certifikaci IP67 zvládne i déšť nebo prach.
Middleton je větší, má silnější zvuk, vícesměrové ozvučení a možnost bezdrátového propojení s dalšími reproduktory. Hodí se na ven i do větších prostor, které chcete pořádně prozvučet.
Acton III má potom klasické analogové ovládání, široké zvukové spektrum a stabilní výkon i při vyšší hlasitosti.
Ceny reproduktorů po uplatnění kódu:
- Marshall Acton III za 5 189 Kč (původně 6 189 Kč)
- Marshall Emberton II za 2 189 Kč (původně 2 689 Kč)
- Marshall Middleton za 5 489 Kč (původně 7 890 Kč)
Akci můžete chytit pouze do konce měsíce, takže pokud chcete kvalitní zvuk za zlomek ceny, teď je ideální chvíle. Zaručenou radost sklidí i jako vánoční dárek. Stačí zadat kód MRSHLL v košíku a máte hotovo.