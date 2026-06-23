Ceny Apple Watch SE 3 jsou na nových minimech. Začínají na 5 589 Kč

Apple Watch patří mezi nejoblíbenější chytré hodinky na trhu, a právě teď je u Mobil Pohotovosti pořídíte za mimořádně výhodné ceny. Nejvíce zlevnily modely Apple Watch SE 3 a Apple Watch Series 11, přičemž nejnovější Apple Watch SE 3 nyní koupíte už od 5 589 Kč. Využít navíc můžete i oblíbený nákup na čtvrtiny.
Apple Watch SE 3: Nejlepší vstupenka do světa Apple Watch
Apple Watch SE 3 jsou ideální volbou pro každého, kdo chce využívat výhody ekosystému Apple bez nutnosti investovat do nejdražších modelů. Nabídnou vše podstatné, co od moderních chytrých hodinek očekáváte. Nechybí přehledné notifikace z iPhonu, sledování denní aktivity, sportovní režimy ani monitoring spánku. Díky lehké konstrukci a dlouhé výdrži baterie jsou vhodné pro každodenní nošení, ať už míříte do práce, školy nebo na trénink. Navíc teď zlevnily na dosud nejnižší cenu.
- Apple Watch SE 3 od 5 589 Kč (běžně 5 990 Kč)
Apple Watch Series 11: Univerzální pomocník pro zdraví, sport i každodenní život
Apple Watch Series 11 představují nejuniverzálnější model v nabídce Applu. Jsou určeny uživatelům, kteří chtějí mít přesný přehled o svém zdraví, sportovních výkonech i každodenní aktivitě. Oproti modelu SE přinášejí pokročilejší zdravotní funkce, větší a jasnější displej a prémiovější zpracování. Díky elegantnímu designu se hodí stejně dobře ke sportovnímu oblečení jako k pracovnímu outfitu.
- Apple Watch Series 11 od 9 989 Kč
Apple Watch Ultra 3: Pro náročné a do každých podmínek
Pro uživatele, kteří chtějí absolutní špičku, jsou určeny Apple Watch Ultra 3. Tento model vznikl s ohledem na sportovce, dobrodruhy a všechny, kteří od hodinek očekávají maximální odolnost a výdrž. Titanové tělo, zvýšená odolnost proti vodě, prachu i nárazům a mimořádně jasný displej umožňují používat hodinky v jakýchkoliv podmínkách. Luxusní zpracování a dlouhou výdrž baterie pak ocení úplně všichni.
- Apple Watch Ultra 3 od 19 990 Kč