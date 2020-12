Budoucnost u OnePlus? Telefon měnící barvu vybavený radarem

Fotografie: gsmarena.com

Odlišit dnešní telefony jde především zadní stranou, kde se výrobci předhání v různých úpravách, kdy telefony mění barvu v závislosti na úhlu pozorování, případně přichází s více či méně zajímavými vzory. Žádný běžně dostupný telefon však neumí měnit barvu skutečně. V blízké budoucnosti by se však mohlo ledacos změnit, což naznačuje dnes zveřejněný OnePlus 8T Concept, o kterém informuje například theverge.com. Jak název napovídá, zařízení vychází z běžného modelu 8T, avšak ledacos mění.

Zadní strana experimentálního telefonu dokáže měnit barevné vzorování ze stříbrné na tmavě modrou, a to díky speciálnímu filmu oxidu kovu. Ten mění svou barvu na základě napětí změnou valenčního stavu kovových iontů. Dle OnePlus by se mohlo jednat o užitečnou vlastnost pro moderní telefony. Změnou barvy by mobil výrazně a na dálku mohl upozorňovat na nějakou konkrétní notifikaci.

Další výrazná funkce OnePlus 8T Concept spočívá v přítomnosti radarového systému mmWave. Tento pojem lze znát z nastupujících sítí 5G, ovšem zde by tento radar umístěný do oblasti modulu fotoaparátu nijak s 5G nesouvisel. Radar by dokázal vysílat a přijímat elektromagnetické vlny, díky čemuž by dokázal sledovat a lokalizovat jakékoliv objekty s přesností na několik málo milimetrů. Tato funkce by například umožnila pokročilé ovládání gesty, případně i spolupráci s výše popsanou měnící se barvou zadní strany. OnePlus 8T Concept by také s mmWave měl zvládat monitorovat váš dech a na základě pohybu hrudníku spočítat rychlost, kterou dýcháte.

V tuto chvíli je vše ve fázi konceptu a je otázka, zda se tyto funkce osvědčí a dočkají nasazení v koncovém zařízení pro zákazníky. Za zmínku v této souvislosti stojí loňský Pixel 4 od Googlu, který disponoval funkcí Motion Sense. Prostým pohybem ruky jste mohli přeskakovat hudbu nebo třeba ztišit alarm. Dalšího vývoje se však funkce nedočkala a v letošních modelech již chybí.