Budoucnost použitých telefonů Samsung? Poslouží třeba jako dětská chůvička

V rámci environmentálního přístupu nastartoval v roce 2017 Samsung program Galaxy Upcycling, jehož cílem je vdechnout druhý život nepoužívaným smartphonům novými kreativními způsoby. Jak se můžete dozvědět na stránkách news.samsung.com, možnosti využití na první pohled odepsaných telefonů jsou opravdu široké. Ze smartphonu se může stát například chytrý monitor v akváriu s rybičkami, fotopast na domácí mazlíčky, kteří se přiblíží k misce se žrádlem, nebo netradiční herním automat.

Last year, @Samsung unveiled packaging that converts into furniture. This year, it's coming to all TVs. And Galaxy Upcycling at Home is a new program to help you recycle used devices as, for example, a baby monitor or long-distance remote control. Love it! #TechforChange #CES pic.twitter.com/6GWxqnmlCv