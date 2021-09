Blesková akce na smartphony Xiaomi, ulovte telefon se slevou až 4 400 Kč

Fotografie: CZC.cz

Na limitovaný počet kusů Xiaomi Redmi 9T, Xiaomi Mi 11, POCO F3 a POCO X3 PRO teď pro vás má CZC.cz slevovou akci. Pozor však, slevy platí ode dneška jen do 13. 9. nebo do vyprodání zásob. Neváhejte tedy ani vteřinu, získejte jeden z telefonů za výhodnou cenu i vy. Stačí při nákupu použít jeden z níže uvedených kódů, a sleva až 4.400 Kč je vaše.

Xiaomi Mi 11

Model Xiaomi Mi 11 se může i přes svou příjemnou cenu chlubit řadou prémiových funkcí, které běžně naleznete pouze u telefonů nejvyšší třídy. Bavíme se tu takových věcech, jakou je třeba 120Hz zaoblený AMOLED displej s úhlopříčkou 6,81“ a rozlišením 3200 x 1400 px. Pod kapotou pak tepe 8jádrový procesor Snapdragon 888 a 8 GB operační paměti. Na zádech navíc dominuje trojnásobný fotoaparát, jenž se skládá ze 108Mpx hlavního snímače, 123° ultra širokoúhlého objektivu a 5Mpx objektivu pro makro snímky.

Ne druhé koleji však není ani další vybavenost, Xiaomi Mi 11 se může pochlubit kompletní podporou 5G sítí, rychlou čtečkou otisků prstů přímo v displeji, baterií se skvělou kapacitou 4600 mAh a podporou superrychlého nabíjení až 55 W. Špičkový telefon teď můžete získat díky víkendové akci o 4.400 Kč levněji, stačí při nákupu vyplnit slevový kód uvedený níže.

Xiaomi Redmi 9T

Chytrý telefon Redmi 9T patří do série dostupných telefonů Redmi 9, jež se vyznačuje skvělým poměrem ceny a funkcí. Za velice dostupnou cenu se můžete těšit na pořádný výkon, řadu oblíbených funkcí a skutečně obrovskou výdrž díky baterii o kapacitě 6000 mAh. Nyní navíc na CZC.cz jen za 3.990 Kč. Nechybí podpora všech pásem LTE, špičkový výkon díky Snapdragonu 662, IPS DotDrop Full HD+ displej, čtyřnásobný zadní 48Mpx fotoaparát s AI, krycí sklo Gorilla Glass 3, podpora rychlého 18W nabíjení či NFC pro bezkontaktní platby.

Dvojicí vlastností, které na první pohled zaujmou nejvíce, jsou bezpochyby nádherný displej s obrovskou úhlopříčkou 6,53“ a soustava čtyř fotoaparátů. IPS DotDrop displej má rozlišení Full HD+ (2340 x 1080 px ), což při dané velikosti zajišťuje hustotu 395 ppi. Díky IPS technologii si můžete být jisti skvělým podáním barev a širokými pozorovacími úhly. Čtyřnásobný fotoaparát pak zajistí ohromující snímky, je totiž složený z hlavního 48Mpx snímače, sekundárního 8Mpx snímače se širokoúhlým objektivem, 2Mpx makro kamery a 2Mpx asistenta hloubky ostrosti pro bezchybný bokeh efekt. S focením navíc pomáhají režimy umělé inteligence, jež se postarají o úžasné noční snímky, HDR fotky či portréty s rozmazaným pozadím.

POCO F3

Přes přívětivou cenovku se může mnoha skvělými vlastnostmi pochlubit i model POCO F3. 6,67“ Full HD+ displej totiž používá AMOLED technologii a disponuje 120HZ odezvou. 8jádrový procesor Snapdragon 870 se spolu s 6 GB operační paměti postarají o špičkový výkon, trojice fotoaparátů na zadní straně pak o krásné záběry. Elegantní design chrání zaoblené sklo Gorilla Glass 5 a nechybí ani podpora 5G sítí, bezkontaktních plateb díky NFC technologii či rychlé nabíjení až 33 W. Telefon díky bleskové akci můžete získat o 2.000 Kč levněji, a to jak v bílé, tak černé variantě.

POCO X3 PRO

Posledním smartphonem, který se do víkendové slevové akce dostal, je model POCO X3 Pro. Chytrý telefon disponuje 6,67“ 120Hz IPS displejem s rozlišením 2400 x 1080 px a pohání jej 8jádrový Snapdragon 860. Baterka má ohromujících 5160 mAh, což zaručuje skvělou výdrž – a pokud by ani velká kapacita nestačila, pomůže rychlonabíjení s výkonem 33 W. Na zadní straně najdeme čtyři fotoaparáty, kde má hlavní snímač 48 Mpx. Stereo reproduktory a pokročilé chlazení LiquidCool Technology 1.0 Plus navíc připravuje skvělý prostor pro videoherní zážitky. Chytrý telefon POCO X3 Pro teď můžete získat ve variantách černá, hnědá a modrá o 1.000 Kč levněji.

Slevové kódy

Při nákupu telefonu na CZC.cz stačí uvést jeden z následujících kódů, a sleva je vaše.

Xiaomi Mi 11 – sleva 4.400 Kč – kód: XIAVIKEND4400

Xiaomi Redmi 9T – sleva 1.000 Kč – kód: XIAVIKEND1000

POCO F3 – sleva 2.000 Kč – kód: POCOVIKEND2000

POCO X3 PRO – sleva 1.000 Kč – kód: POCOVIKEND1400

Podmínky akce

Víkendová slevová akce běží jen od 11. do 13. 9., na využití slevy tak máte jen několik dní. Navíc je nabídka platná pouze pro omezený počet kusů. Slevu na Redmi 9T najdete u všech barevných variant (šedá, zelená, oranžová a modrá) a činí 1000 Kč, takže telefon v rámci akce pořídíte jen za 3.990 Kč. U modelu Mi 11 je pak sleva dokonce 4.400 Kč. Smartphony POCO můžete sehnat o 2.000 Kč levněji v případě POCO F3 a o 1.000 Kč levněji u modelu POCO X3 PRO. Všechny zlevněné modely si prohlédněte na CZC.cz, nezapomeňte při nákupu použít výše uvedený slevový kód pro konkrétní telefon.