Black Friday sráží ceny příslušenství: Extra levné jsou nabíječky i powerbanky

Pohodlné cestování s lokátorem
Vybitý telefon, sluchátka a do toho hodinky, nebo ztracené zavazadlo? Nepohodlné cestování je s FIXED dávno pasé.
Ať už na cestách, nebo i doma, vybíjíte jedno zařízení za druhým, nabíječka 3v1 FIXED MagPowerstation Alu 2 zvládne bez problému dobít až tři zařízení současně. Hlavní plocha využívá technologii Qi2, která zajišťuje rychlé a efektivní dobíjení. Druhá nabíjecí plocha je určena pro AirPods či jiná bezdrátová sluchátka, která nabíjí s výkonem 3,5 W, a třetí slouží pro dobíjení hodinek Apple Watch s výkonem 2,5 W.
A tam, kde nestačí nabíjecí stanice, zaručeně pomůže velká 5 000mAh powerbanka FIXED MagZen 5 Crystal s bezdrátovým nabíjením a Qi2 a podporou MagSafe.
- 3v1 FIXED MagPowerstation Alu 2 jen za 799 Kč (běžně 1 599 Kč)
- FIXED MagZen 5 Crystal jen za 799 Kč (běžně 1 290 Kč)
FIXED se rozhodlo zatočit i se ztracenými zavazadly a nejen těmi; chytré lokátory vám pomohou najít i peněženku, klíče nebo třeba zapomenutou kabelku. Lokátor FIXED Tag Card vyřešil problém ztracených peněženek elegantně a precizně – jednoduše vsuňte lokátor velikosti kreditní karty do peněženky a mějte díky Bluetooth spojení vždy jasno, kam jste ji položili.
FIXED Tag je potom kompaktní lokátor, který si můžete připnout na klíče, batoh nebo vložit do zavazadla. V aplikaci Apple Najít vždy uvidíte jeho polohu na mapě a jeden z největších stresů z cestování rázem opadá.
- FIXED Tag Card jen za 299 Kč (běžně 599 Kč)
- FIXED Tag jen za 399 Kč (běžně 649 Kč)
FIXED se se slevami letos utrhlo ze řetězu, proto nabídka rozhodně nekončí. Další pomůckou na cesty je držák do auta FIXED MagClick s podporou MagSafe. Ten vám umožní mít telefon během jízdy na očích, a dokonce ho bude současně i nabíjet.
- Držák FIXED MagClick jen za 499 Kč (běžně 699 Kč)
Vychytávky pro iPad
Samozřejmě se myslelo i na každého, kdo hledá komfort například při práci nebo obecně tráví čas na počítači/tabletu. V Mobil Pohotovosti najdete extra slevy rovnou na několik takových produktů. Například na pouzdro FIXED TYPEE s bezdrátovou českou klávesnicí s magnetickým uchycením pro Apple iPad 10.9" (2022) a iPad 11 (2025), u kterého padla cena téměř o šest stovek.
Klávesnice je vybavena multidotykovým touchpadem a funkčními klávesami, které podporují specifická gesta a klávesové zkratky pro iPadOS, aby byl uživatelský zážitek podobný práci na MacBooku. Celkový dojem z používání podtrhne už jen dotykové pero pro iPady FIXED Graphite Pro.
- Pouzdro FIXED TYPEE s klávesnicí jen za 1 999 Kč (běžně 2 690 Kč)
- FIXED Graphite Pro jen za 699 Kč (běžně 1 490 Kč)
Celou nabídku FIXED extra slev najdete už teď na mp.cz.