Bezpečnostní specialisté objevili špionážní malware cílící na macOS

Analytici společnosti ESET objevili dosud neznámý malware typu backdoor pro macOS, který špehuje uživatele napadených počítačů Mac a ke komunikaci s útočníky využívá výhradně služby veřejných cloudových úložišť. Specialisté ze společnosti ESET malware pojmenovali CloudMensis a jeho funkce jasně ukazují, že záměrem útočníků je shromáždit informace z napadených počítačů obětí. Malware dokáže exfiltrovat dokumenty, zaznamenávat stisky kláves, prohlížet e-mailové zprávy a přílohy, včetně souborů z veřejných externích úložišť, nebo zaznamenávat snímky obrazovky zařízení.

