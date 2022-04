Hrozby pro macOS se v březnu šířily skrze nelegitimní verzi známé hry

Fotografie: Apple

Ve více než pětině detekcí pro platformu macOS v Česku se v březnu opět objevil adware Pirrit. Tento reklamní malware je v českém prostředí dlouhodobým rizikem a jeho přítomnost v zařízení může vést ke stahování dalšího reklamního malwaru a celkovému zpomalování výkonu počítače. „Adware neboli reklamní malware si uživatel stáhne do zařízení většinou sám jako součást jiného nástroje či služby. Přítomnost adwaru v zařízení se projevuje například vkládáním odkazů do webového obsahu nebo vyskakujícími reklamními okny. V některých případech může adware stahovat do zařízení další reklamní či jinak sponzorovaný obsah, zpravidla v podobě doplňku pro internetový prohlížeč nebo aplikace, která uživateli opět zobrazuje pouze reklamu,“ vysvětluje Jiří Kropáč, vedoucí virové laboratoře společnosti ESET v Brně.

Reklamní malware šířila nelegitimní verze známé hry

V březnu bezpečnostní analytici zaznamenali ve statistikách návrat trojského koně Downloader.Adload. Ten se svým chováním snaží uživatele přimět ke stažení dalších programů v podobě známých a populárních aplikací a nástrojů. „Trojský kůň Adload se šíří poměrně agresivním způsobem, kdy zneužívá známých balíků software nebo her. Uživatelé na něj narazí především v neoficiálních obchodech nebo na různých fórech, kde jsou tyto služby nabízené zdarma nebo společně s nějakými dalšími bezplatnými programy. V březnových datech jsme objevili například balík, ve kterém útočníci šířili adware spolu s nelegitimní verzí hry Heroes of Might and Magic,“ říká Kropáč.

Výsledkem působení trojského koně Adload je stažení dalšího škodlivého kódu, který opět zobrazuje nevyžádanou reklamu. Může dokonce také sbírat citlivé informace o uživateli a jeho chování na internetu.

Motivem ke stažení adwaru jsou programy zdarma

I když se v porovnání s jiným typem škodlivého kódu nejedná o tak závažnou hrozbu, bezpečnostní specialisté nadále uživatele varují, aby ani riziko v podobě adwaru nepodceňovali. „Autoři reklamního malwaru moc dobře vědí, že lákadlo v podobě jinak drahého programu nebo hry zdarma uživatele přesvědčí ke stažení. Často tak vítězí výhodná příležitost nad opatrností,“ říká Kropáč a dodává: „Ačkoli i v oficiálních obchodech se mohou v aplikacích objevit škodlivé kódy, toto riziko je v porovnání s veřejnými fóry nebo torrenty minimální. Uživatelům bych tak doporučil stahovat programy výhradně z App Store.“

Nejčastější kybernetické hrozby v České republice pro platformu macOS za březen 2022: