Apple zřejmě chystá nového správce hesel, který si bude rozumět s Windows

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Již dnes se můžeme těšit na nálož softwarových novinek od Applu, který by měl podle informací Marka Gurmana z agentury Bloomberg odhalit rovněž zbrusu nového správce hesel. Apple již několik let nabízí správce hesel iCloud Keychain napříč produkty Apple, pokud však například používáte iPhone a zároveň počítač s Windows, bylo nutné využívat správce hesel třetích stran, jako je například Dashlane, LastPass apod.

Coming in iOS 18 and macOS 15: A dedicated Apple Passwords app that will rival 1Password and LastPass https://t.co/L5IYwjkOBK — Mark Gurman (@markgurman) June 6, 2024

Nový správce hesel, který by se mohl jmenovat „Apple Passwords“, by měl nabídnout několik různých sekcí pro bezpečné uložení klasických hesel, passkeys či třeba přístupů k Wi-Fi sítím. Uložené údaje se budou automaticky vyplňovat napříč zmíněnými platformami, tj. iOS, iPadOS, macOS, visionOS a Windows. Podle všeho by měla aplikace Apple Passwords podporovat rovněž import dat z dalších správců hesel, více se dozvíme již dnes večer během konference WWDC.