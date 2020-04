Apple vydává novou betu iOS a iPadOS. Zaujme spoluprací s Instagramem

Fotografie: macrumors.com

Server macrumors.com informoval o vypuštění aktualizací na beta verze iOS 13.4.5 a iPadOS 13.4.5 pro iPhony, respektive iPady. Z velmi podrobného číselného značení lze rozpoznat, že aktualizace jsou spíše menší, což znamená, že příliš novinek nelze očekávat. Především se jedná o drobné korekce chyb a fungování samotného systému.

Jedna nová funkce se však v systému objeví a týká se Apple Music. Přímo z aplikace budete moci sdílet právě přehrávanou skladbu do Instagram Stories. Výsledkem budou Stories s animovaným pozadím, náhledem alba a názvem skladby. Sdílení je jednosměrné a nelze se například ze Stories prokliknout do Apple Music, což je však vcelku logické a vyžadovalo by to i spolupráci od Instagramu. Pokud o nejnovější beta verzi iOS a iPadOS stojíte, musíte se nejprve registrovat do beta programu Applu, následně vám aktualizace dorazí.

Stáhnout Instagram