Apple si musel u iPhonů 12 vybrat mezi podporou 5G a 120Hz displejem

Podle Jona Prossera se musel Apple během vývoje nových iPhonů 12, které budou představeny již dnes v 19:00, rozhodnout, jestli nabídne 120Hz obnovovací frekvenci displeje, nebo podporu 5G.

I’m told that 120hz not being implemented in iPhone 12 Pro is 100% about battery life.



Hardware was more than capable — but it just eats through battery, and 5G drains enough battery by itself.



It was basically a choice between 120hz or 5G, and they picked 5G. Rightfully so.