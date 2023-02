Apple aktualizuje i napájecí kabely pro své počítače

Když se někoho zeptáte na výhody používání produktů od Applu, pak jedna z nejčastějších odpovědí bude znít: dlouhá podpora. Tedy fakt, že na své výrobky posílá bezpečnostní a jiné aktualizace. Rozdíl je nejvíce patrný u telefonů, ale aktualizaci mohou dostat i kusy příslušenství, u kterých byste to nečekali. Třeba takový kabel.

We got an update today… for the USB-C to MagSafe 3 Cable (2 m)