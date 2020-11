Aplikace Shell nově umožňuje platit za palivo přímo od stojanu

Fotografie: shell.cz

Zákazníci většiny čerpacích stanic Shell v České republice mohou opět platit za pohonné hmoty prostřednictvím mobilu z pohodlí svého auta, jak společnost informuje v tiskové zprávě. Díky mobilní platbě Shell SmartPay v aplikaci Shell proběhne platba rychle, bezpečně a velmi jednoduše. Shell SmartPay využívá místo QR kódu technologii lokalizace zákazníka pomocí souřadnic GPS.

Stačí pouze, když zákazník po spuštění mobilní platby v aplikaci na čerpací stanici zadá číslo stojanu a maximální částku pro tankování. Po autorizaci může ihned zahájit tankování. V případě, že využije služeb venkovní obsluhy, nemusí při tankování vystoupit ze svého auta. Mobilní platba navazuje na úspěch digitální peněženky Masterpass by MasterCard, jejíž provoz byl společností Mastercard ukončen.

Platba je dostupná přes Apple Pay, Google Pay, Pay Pal nebo platební kartu, která se spáruje s aplikací Shell. Firemní zákazníci mají možnost platit prostřednictvím palivové karty Shell. Česká republika a Slovensko jsou po Velké Británii, Nizozemí a Německu čtvrtou, resp. pátou zemí na světě, ve které je v aplikaci Shell od včerejšího dne funkce mobilní platby za palivo dostupná.

Postup při aktivaci

Stáhněte si aplikaci Shell. Platit můžete prostřednictvím Apple Pay, Google Pay, PayPal nebo aplikaci spárovat se svou platební kartou. Firemní zákazníci si mohou tuto platební metodu pro palivové karty Shell aktivovat ve webovém B2B portálu.

„Novou službou navazujeme na digitální peněženku Masterpass by MasterCard, jejíž provoz byl ukončen a která byla u části našich zákazníků velmi oblíbená. Jsme rádi, že jsme na tuto skutečnost dokázali rychle zareagovat a že je mobilní platba prostřednictvím chytrého telefonu na čerpacích stanicích Shell opět dostupná, a to prostřednictvím našeho vlastního moderního řešení. Je to pro nás důležité zejména v této náročné době, kdy naši zákazníci mohou uskutečnit platbu za palivo z pohodlí a bezpečí svého auta,“ uvádí Jan Čapský, ředitel provozu čerpacích stanic Shell v České republice a na Slovensku.

Mobilní platba za palivo přímo od stojanu využívá interně vyvinutou platformu Shell SmartPay, která umožnuje obchodním partnerům implementaci této formy platby také do jejich vlastních digitálních řešení (prostřednictvím API rozhraní). Seznam čerpacích stanic s dostupnou mobilní platbou Shell SmartPay naleznete zde.

Jak probíhá platba na čerpací stanici Shell?

Otevřete aplikaci Shell. Klikněte na „Mobilní platba“ na domovské stránce. Odsouhlaste bezpečnostní pokyny. Aplikace pozná, na které čerpací stanici Shell se nacházíte. Je však nezbytné mít zapnuté v telefonu sdílení polohy. Zadejte číslo stojanu. Vyberte částku, za kterou si přejete tankovat (předautorizace transakce). Vyberte způsob platby a počkejte na autorizaci. Začněte tankovat. Po ukončení tankování se v aplikaci zobrazí potvrzení transakce a účtenka je automaticky odeslána do emailu. Odjeďte od stojanu.

