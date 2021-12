Ani Snapdragon 8 Gen1 nebude ušetřen problémů s nadměrným zahříváním

Vlajkové procesory Snapdragon jsou známé nejen špičkovým výkonem, ale bohužel také problémy se zahříváním. Tomu se pravděpodobně nevyhne ani nejnovější Snapdragon 8 Gen1, kterého se týká tweet známého leakera Ice universe.

On moto phones, the extreme test of Snapdragon 8 Gen1 is very hot. Please be mentally prepared, 2022 may be “HOOOT”year for Android phones.