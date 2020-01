Amazfit T-Rex by měly být hodinky do nepohody. Ukáží se pozítří

Značka Huami, spadající pod Xiaomi, o sobě tento týden dá zřejmě hodně vědět. Již tušíme, že ukáže klasické hodinky a sluchátka. A vše by měla doplnit ještě řada Amazfit T-Rex, do které hodlá výrobce začlenit chytré hodinky pro náročné uživatele, kteří svůj čas tráví v přírodě/nehostinných podmínkách. Server techandroids.com zveřejnil oficiálně se tvářící teaser, na kterém lze vidět obrys hodinek s masivním řemínkem.

Ve výbavě se má samozřejmě objevit odolnost proti vodě do 5 ATM a také vojenský standard, kdy hodinky odolají teplotám od - 40 °C do 70 °C. Samozřejmostí bude podpora Bluetooth 5.0 a očekává se baterie s kapacitou 390 mAh. K představení hodinek by mělo dojít 8. ledna.