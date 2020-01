Amazfit láká na nové chytré hodinky a dokonce i bezdrátová sluchátka

Značka Huami není na českém trhu příliš známá, avšak spadá pod Xiaomi a současně produkuje nositelnou elektroniku Amazfit. Doposud šlo zejména o chytré hodinky a náramky. Právě segment hodinek se má rozšířit o model Bip S, o čemž je informuje Amazfit na Twitteru. O hodinkách se prozatím ví pouze to, že by měly oslnit skutečně dlouhou výdrží. Více se dozvíme již příští týden na lasvegaském veletrhu CES 2020.

More powerful with an ultra-long #battery life. The #Amazfit BipS is worth the wait! We'll be unveiling it at #CES2020 ! Learn more at https://t.co/cL92fgNp7l . #LeepOverLimits pic.twitter.com/WmEThWNbe2

Kromě nových chytrých hodinek se má Huami vytasit ještě s bezdrátovými sluchátky. Opět se na ně rozhodlo lákat na Twitteru. O sluchátkách se neví již vůbec nic. Pokud bychom vycházeli ze zveřejněné ilustrace, půjde o malá špuntová sluchátka zcela bez kabelů.

Pumped to see what we’ll unveil at #CES2020 ?



A message from our CEO: “your guesses are on the right track! #Amazfit is going to expand its portfolio beyond the #smartwatch category. The first Amazfit TWS headset is coming soon and there's more. ”#LeapOverLimits pic.twitter.com/sQFLeiuDjn