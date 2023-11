Allegro spouští Záruku nejnižší ceny – garantuje ji u tisíců nabídek

Fotografie: Allegro

Proč přeplácet za zboží, které lze koupit i levněji? Oblíbená nákupní platforma allegro.cz 20. listopadu vůbec poprvé v České republice spouští slevovou akci Black Friday.

U tisíců nabídek navíc díky nově spuštěné akci „Záruka nejnižší ceny“ garantuje tu nejnižší možnou cenu, právě ta je přitom pro drtivou většinu Čechů jedním z klíčových parametrů nákupu.

Ceny produktů si před nákupem srovnává mezi e-shopy většina zákazníků. A podle průzkumu Allegro je dokonce víc než polovina z Čechů ochotná odložit nákupy na tradiční slevovou akci Black Friday. Nejvyhledávanějšími kategoriemi zboží jsou přitom kosmetika, drogerie, oblečení a módní doplňky nebo hračky. Jak ale v záplavě nabídek poznat ty opravdu výhodné?

Nejnižší cena zaručena

Allegro používá pouze tzv. férové slevy, které se počítají z nejnižší ceny daného produktu za posledních 30 dní. Zákazníci tak mají během všech nákupních akcí včetně Black Friday jistotu, že je udávaná sleva skutečně férová a její uváděná výše je opravdová.

Každý den platforma navíc srovnává tisíce nabídek vybraných e-shopů v Česku. Pomocí odznaku „Záruka nejnižší ceny“ pak označí ty nabídky, jejichž cena je na allegro.cz nejnižší. Pokud zákazník najde vybraný produkt na jednom z e-shopů, vypsaných ve Všeobecných smluvních podmínkách, levněji a nahlásí to společnosti Allegro do 72 hodin od nákupu, dostane zpět 150 % rozdílu v ceně, a to formou kupónu uplatnitelného na allegro.cz. Maximální možná vrácená částka činí během kampaně 1000 korun měsíčně.

Black Friday pro každého

Allegro je mezi českými zákazníky stále oblíbenější – na jednom místě sdružuje více než 150 milionů nabídek od více než 20 tisíc obchodníků, a to včetně MALL a CZC. V rámci Black Friday přinese platforma tisíce zvýhodněných nabídek, a kromě výrazných slev nabídne také exkluzivní akce pro zákazníky programu Smart! a uživatele mobilních aplikací.

Členové programu Smart! mohou nakupovat v zajímavých slevách s předstihem dokonce několika dní – již od pátečního poledne 17. listopadu. Pro nakupující využívající mobilní aplikaci Allegro jsou pak každý den připraveny nabídky dostupné exkluzivně právě jen v aplikaci. Při první instalaci aplikace navíc každý uživatel získá kupón ve výši 200 korun, který bude moci následně uplatnit při nákupu na Allegro.

Více podrobností ke kampani Black Friday je k dispozici na hlavní stránce kampaně.