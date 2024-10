Vzbudí závist u konkurence. Samsung představil lákavou novinku Galaxy A16 5G

Fotografie: Samsung

Samsung začíná připravovat půdu pro novou generaci telefonů, která přijde v roce 2025. Jedním z prvních modelů je dnes představený Galaxy A16 5G. Tento telefon se snaží působit vyspěleji, přesto ho mezi cenově dostupné zařízení prozrazuje výřez v displeji. Displej je typu Super AMOLED s úhlopříčkou 6,7", rozlišením Full HD+ a obnovovací frekvencí 90 Hz.

Telefon pohání procesor Exynos 1340 doplněný o 4 GB operační paměti a 128 GB interního úložiště. Kdo by potřeboval více místa, může využít slot na paměťovou kartu s kapacitou až 1,5 TB. Konstrukce zařízení je tenká, má pouze 7,9 mm, avšak v této cenové kategorii je nutné se smířit s absencí 3,5mm audio jacku. Potěší však základní zvýšená odolnost vůči prachu a stříkající vodě dle normy IP54.

Velkou výhodou telefonu je jeho software. Přichází s Androidem 14 a nadstavbou One UI 6.1. Samsung navíc přislíbil 6letou softwarovou podporu, což je v nižší a střední třídě takřka nevídané. To znamená, že aktualizace na nové verze Androidu budou vycházet až do října 2030. Bezpečnost zajišťuje boční snímač otisků prstů.

Co se týče fotoaparátů, Galaxy A16 5G nabízí slušnou výbavu, ale zázraky nečekejte. Hlavní fotoaparát má rozlišení 50 Mpx, zatímco ultraširokoúhlý objektiv disponuje pouhými 5 Mpx. Makro fotoaparát má rozlišení 2 Mpx. V předním výřezu je umístěna 13Mpx selfie kamerka.

Telefon je napájen baterií s kapacitou 5 000 mAh a podporuje pouze drátové nabíjení s výkonem až 25 W. Z hlediska konektivity nechybí podpora 5G, Bluetooth 5.3 ani NFC, takže bezkontaktní platby nebudou problémem.

Na evropském trhu se Samsung Galaxy A16 5G bude prodávat za cenu 249 eur, což je v přepočtu přibližně 6,5 tisíce korun.